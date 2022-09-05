Войну в Украине поддерживает почти вдвое меньше россиян, чем в начале вторжения — эксперт

Сентябрь, 05 в 15:55

Если в начале полномасштабного вторжения России в Украину за продолжение войны выступали 72% россиян, то сегодня таких 45%.

Об этом в эфире телеканала FreeДом заявила политический аналитик и главный редактор портала After empire Ольга Курносова.

— Соцопросы показывают, что антивоенные настроения общества растут. Если сразу после начала российской агрессии соцопросы показывали, что 72% россиян хотят продолжения войны, то сейчас таких “ястребов” осталось только 45%. И это падение почти в два раза, очень существенное падение, — отмечает Курносова.

Также она отметила, что “в тоталитарной стране соцопросы во время войны — это такое себе, и процент отказов большой”.

Сейчас смотрят