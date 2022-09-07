Сентябрь, 06 в 21:19

В понедельник, 5 сентября, стало известно о том, что президент России Владимир Путин утвердил новую концепцию внешней политики, основанную на так называемом русском мире, концепция которого стала основой для интервенции в другие страны под предлогом поддержки населения, знающего русский язык.

В документе длинной в 31 страницу указано, что Россия собирается “оборонять, оберегать и развивать традиции и идеалы русского мира”.

Несмотря на то, что стратегию представили как “мягкую силу”, в действительности она официально закрепляет тезисы и методику религии и политики, которые оправдывают оккупацию украинских территорий.

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– Российская Федерация оказывает поддержку проживающим за рубежом соотечественникам в реализации их прав, обеспечивает защиту их интересов и сохранение российской культурной идентичности, – говорится в доктрине.

Кроме того в новом документе указывается, что Москва планирует расширять сотрудничество с сепаратистскими образованиями “Л/ДНР”, а также Китаем, Индией, Ближним Востоком, Африкой, Латинской Америкой.

Судя по этой доктрине, РФ продолжает необоснованно относиться к странам бывшего СССР как к своей сфере влияния.

Что может означать эта новая доктрина, каковы ее возможные последствия, а также почему в РФ настолько активизировалось освещение поездки Путина на военные учения с Индией и Китаем – рассказали в комментариях Фактам ICTV политологи Ярослав Божко и Олеся Яхно.

О новой путинской концепции

Ярослав Божко подчеркивает, что все подобные концепции, в конце концов, публикуются ради создания идеологического или политико-ценностного фона для реальных действий, которые уже совершает РФ.

– По сути, если мы видим готовый оформленный документ, под которым стоят подписи официальных лиц, можно сделать вывод, что это тот курс, который реализуется уже не первый год. И если у него есть такое публичное оформление, то это просто дополнительная фиксация, – заявил он.

Эксперт напомнил, что у России никогда и ничего не появлялось сначала в публичной плоскости – традиционно изначально шло кулуарное обсуждение с помощью лояльного к власти экспертного совета, который решал, что может стать основой для того или иного курса.

– Все эти идиологемы отвечают в первую очередь практическим интересам, которые ставит перед собой Россия. Это такое предметное конкретное выражение общей российской политики, – сообщил он.

По словам политолога, это продолжение предыдущих документов, размытых по времени. Эта доктрина не может изменить ход войны, скорее, россияне будут вынуждены корректировать часть доктрин в соответствии с выводами, которые они получат в ходе ее ведения.

– Мы должны понимать, чем являются такие доктрины. Это попытка создать писанную рамку поиску ценностных принципов для учебников, министерств спорта и молодежи, патриотического воспитания, массовой пропаганды и тому подобное, – сообщил Божко.

В то же время эксперт отметил, что Россия остается государством, которое очень слабо ориентируется в таких сферах, а значит, документ фиксирует то, что существенно ничто не изменится.

Политолог сообщил, что не стоит забывать уровень бюрократизации и деидеологизации России. В частности, там нет серьезных специалистов, которые могли бы доказать руководству, что происходит в действительности, а не иллюзорно.

– Потому что все-таки идеология не может быть лишь ширмой, из нее должны исходить в государстве. Новый документ Путина может быть использован в пропаганде, но по итогу управление все равно будет держаться на плутократических засадах: коррупции, кумовстве и т.п, – утверждает Божко.

Идеологема в такой ситуации воспринимается лишь как еще один телевизионный контент, который ничего не меняет. Это всего лишь штрих к портрету, когда РФ оформляет в пакет документов свое видение.

– Не могу сказать, что это действенно. И в первую очередь – не адаптивно. Больше это отвечает желаниям того, кто пишет этот документ, как он это видит, чем анализу каких-то угроз и потребностей РФ, – резюмировал политолог.

Тем временем политэксперт Олеся Яхно подчеркнула, что после полномасштабного вторжения все эти концепции, даже если бы это касалось не Украины, а любой другой страны, выглядят абсолютно неубедительно и даже противоречиво. Потому что все уже увидели, что такое русский мир – война, убийства, кражи, архаизм.

– Ни одной привлекательной характеристики русского мира на сегодня нет. И потому мы видим, что это отображается на отношении не только со стороны Украины, но и всего мира. Мы видим, что Россия несет потери даже в вопросе такой мягкой силы, как церковь. И это происходит везде, кроме самой РФ, – сообщила Яхно.

Политолог рассказала, что даже на постсоветском пространстве русский мир теперь ассоциируется с войной, тогда как раньше могли быть иллюзии о том, что речь идет о людях, которые имеют какие-то общие ценности, любят русскую культуру и литературу, и которых нужно защищать.

– Россия разрушает в том числе русскоязычные украинские города. И в этом смысле никакого русского мира, как это пытались подавать в России, начиная с 2014 года, на сегодня нет. Это неубедительно и эту идею обнулила сама Россия, – отмечает Олеся Яхно.

Она добавила, что уже сейчас можно увидеть, какие решения принимаются не только в части экономики, но и в части информационной политики. Так, Russia Today запрещена практически во всех странах, находится под санкциями, идет речь о том, чтобы вообще запретить российские каналы и их трансляции полностью.

– В этом смысле ни для кого идеи русского мира нет. Если бы под этим были какие-то привлекательные черты, даже под прикрытием мягкой силы, на уровне гуманитарного или экономического сотрудничества, это было бы одно. А если это исключительно война, то вся эта идея не работает. Это как параллельные миры, и в мире РФ не хочет жить никто, он неприемлем ни для кого, – сообщила эксперт.

По ее словам, постоянные попытки пересмотреть историю Украины и рассказать, что какая-то часть нашей страны должна стать то ли частью русского мира, то ли просто частью Российской Федерации, выглядят неубедительно, ведь чтобы кто-то стал частью кого-то, нужно показать, ради чего это делается.

– Однако все примеры, куда РФ заходила на постсоветском пространстве – не только Украина, но и Молдова, Грузия, конфликт в Карабахе, где Россия поддерживала одну из сторон, – оно ни к чему хорошему не приводит абсолютно. Ведь нет концепции РФ как современного государства. Другой стратегии, кроме войны, у нее нет, – резюмировала эксперт.

А потому, констатировала Яхно, “международная” концепция Путина рассчитана исключительно на внутреннюю аудиторию, чтобы под таким соусом оправдывать войну и придавать какой-то осмысленности действиям РФ.

– Это неработающая конструкция, направленная на поиск оправданий внутри России. Чтобы как-то пояснять и будущие экономические ухудшения, говорить, что это большая идея и мы вот хотим защитить всех, объединить русский мир, а США и Запад нам мешают, хотят нас уничтожить и у нас нет иного выбора, – рассказала она.

Эксперт отметила, что таким образом российские граждане практически полностью отключены от внутренней российской проблематики. И, несмотря на то, что в РФ происходят свои процессы, россияне не обращают на это внимание, что выглядит неадекватно.

– Возможно, со временем ошибочность российской войны станет понятной и для самой российской власти, но на данном этапе они пытаются найти оправдание, зачем вообще нужна была война, – сообщила она.

О военных учениях РФ с Индией и Китаем и обещании поездки Путина на Донбасс

Во вторник, 6 сентября, российский президент Владимир Путин посетил учения Восток, на которых РФ проводит совместные тренировки с войсками из Китая и Индии. Это событие широко освещалось в российских пропагандистских СМИ, в то время как пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что в дальнейшем Путин якобы обязательно посетит временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей Украины.

И это все – на фоне довольно скромных результатов РФ в войне против Украины, в частности, на Донбассе.

Ярослав Божко отметил, что в первую очередь из-за отсутствия серьезных побед на фронте россияне пытаются поменьше об этом говорить. В связи с этим, к примеру, на пропагандистском Первом канале впервые за полгода решили вернуть в сетку вещания развлекательные программы.

В то же время приезд Путина является маркером укрепления личной лояльности с армией, считает эксперт.

– Потому что Путин, как и все люди в погонах, пусть и в прошлом, боится лишь одного сценария. И это не массовая кровавая народная революция, а мятеж. И мятежи такие, почти без исключений, являются делом рук военных элит, военного руководства, солдат и офицеров, – сообщил он.

В связи с этим главе Кремля важно укреплять имидж не столько в глазах российского общества, сколько скреплять особую связь между собой и своим репрессивным аппаратом.

Показывать, что они являются новой элитой, личной гвардией Путина, чтобы избежать возможного удара в спину, отметил эксперт.

Он подчеркнул, что Путин мыслит о себе в глобальном, эпохальном масштабе, как о человеке, который меняет историю и якобы исправляет исторические ошибки.

– Он не обязательно должен быть жестким параноиком, который боится, что общество РФ взбунтуется и не придет на выборы. Он боится того, что взбунтуются силовики, которые реально наделены властью в России, наделены оружием и пониманием, как работает это государство.

Так что он приехал задабривать их. Это же как делается – он приехал не с пустыми руками, раздаются премии, ордена, медали, – рассказал политолог.

Тем временем Олеся Яхно считает, что эти учения и поездка Путина связаны не только с тем, чтобы показывать якобы величие и могущество на фоне поражений в Украине, но и с реакцией на изоляцию России в мире.

Ведь Россия под санкциями, и любые встречи и разговоры или сотрудничество с этой страной являются токсичными. И список сфер, где возможны хоть какие-нибудь договоренности, очень ограничен.

– На этом фоне Кремль пытается любую активность на международной арене показать как что-то существенное. Якобы несмотря на то, что Запад не сотрудничает с РФ, есть вот такие альянсы и военные учения, – отмечает политолог.

Однако все это очень демонстративно, ведь такие альянсы идут на пользу не России, а игрокам, которые являются более могущественными с точки зрения долгосрочной перспективы. В частности, речь идет о Китае, который не воюет и не находится под санкциями.

А потому везде, где Китай пересекается с РФ, он выигрывает от этого, сообщает эксперт.

– Он стает мощнее, а Россия сама себя загнала в рамки войны, что, как мы видим, не дает ей никаких перспектив. Поэтому любые такие встречи, учения, телефонные разговоры подаются так, будто РФ остается крупным геополитическим игроком. Но это блеф, – рассказала политэксперт.

Яхно отметила, что частично такая демонстрация помогает Кремлю сохранять внутреннюю поддержку, когда граждане не чувствуют войну и видят пропаганду, что якобы все хорошо, а значит, можно спокойно сидеть и никак не реагировать.