Сентябрь, 06 в 9:26

Россия тратит на войну в Украине заметно меньше, чем зарабатывает на продаже энергоресурсов.

Соответствующие подсчеты обнародовал финский Центр исследований энергетики и чистого воздуха (CREA).

Так, в течение шести месяцев полномасштабной войны с 24 февраля РФ получила, по меньшей мере, €158 млрд от экспорта нефти, газа и угля, что свидетельствует о необходимости немедленного усиления экономических ограничений для РФ.

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В то же время, российские расходы на войну в Украине центр оценил в €100 млрд.

Крупнейшим покупателем российских энергоресурсов был Евросоюз, потративший на них €85 млрд (из них 19 млрд пришлось на Германию). А за ним уже следуют Китай (€34,9 млрд), Турция (€10,7 млрд), Индия (€6,6 млрд), Япония (€2,5 млрд), Египет (€2,3 млрд) и Южная Корея (€2 млрд).

По словам экспертов, РФ за шесть месяцев получила 43 млрд евро чистого дохода от продажи ископаемого топлива. В докладе отметили, что это помогало финансировать военные преступления в Украине.

Они утверждают, что Россия ищет пути обхода введенных ограничений и пытается перенаправить поставки нефти путем ее переработки, смешивания, перегрузки на другие суда.

Поэтому нужны более строгие правила и наказания, чтобы предотвратить поступление сырой нефти и нефтепродуктов с содержанием российской нефти, на рынки с действующими запретами.

Эксперты отметили необходимость ЕС запретить использование европейских судов и европейских портов для транспортировки российской нефти в третьи страны, а Великобритания должна прекратить разрешение своей страховой отрасли участвовать в этой торговле.

Европа также должна ускорить меры по энергосбережению и внедрению чистой энергетики, тепловых насосов, электромобилей и других технологий для замены российского ископаемого топлива.

Источник: CREA