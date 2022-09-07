Сентябрь, 07 в 15:09

Совещание с участием российского диктатора Владимира Путина во время его поездки на Дальний Восток России оказалось удивительно “интересным” для его участников и вогнало в сон часть присутствующих. Это отмечает британское издание Daily Mail.

— Российский президент Владимир Путин, похоже, вогнал в сон себя и некоторых своих чиновников во время встречи, — пишет издание.

На видео видно, как 69-летний диктатор будто-бы дремлет во время заседания Госсовета по развитию туризма в России.

Ранее Путин “жаловался врачам на усталость и одышку” во время поездки в восточную часть РФ, где он присутствовал на военных учениях Восток.

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На кадрах с заседания Госсовета также видно, как чиновники Путина отчаянно пытаются держать глаза открытыми, слушая речи. Но один за другим, казалось, дремали на сессии на острове Русский (в Японском море – Ред.) близ города Владивосток.

Издание пишет, что кадры со встречи, на которых видно, как Путин, очевидно, засыпает во время встречи, в сочетании с заявлениями о том, что он жаловался врачам на усталость и одышку, вызывают новые сомнения в его здоровье.

Daily Mail ссылается на сообщение Telegram-канала Генерал СВР, где утверждается, что Путин страдает от серьезных проблем со здоровьем, поэтому он может не присутствовать на встрече, или вместо него может быть даже дублер.

— Еще перед полетом на Камчатку у Путина обострились проблемы с почками, появился отек лица, четко появились мешки под глазами, — говорится в сообщении канала.

Вопросы о состоянии здоровья Путина циркулировали в течение некоторого времени в России, некоторые предполагали, что он болен раком или болезнью Паркинсона, и он регулярно исчезал на несколько дней подряд на фоне заявлений, что ему делают операцию.

Слухи о здоровье Путина приобрели такой размах, что Кремль официально их комментировал. Спикер Путина Дмитрий Песков настаивал, что российский диктатор имеет “прекрасное здоровье”, а любые слухи называл “полной чепухой”.