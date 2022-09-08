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Факты / Світ / Росія

В России депутаты призвали Думу обвинить Путина в госизмене и отстранить

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Володимир Путін
Фото: Depositphotos

В Санкт-Петербурге депутаты призвали Думу РФ выдвинуть обвинения в государственной измене против диктатора Владимира Путина из-за развязанной им войны в Украине.

С соответствующим призывом выступил Совет муниципального образования (МО) Смольнинское в Петербурге, о чем сообщил депутат МО Смольнинское Дмитрий Палюга.

— Решение поддержало большинство присутствующих депутатов, — заявил Палюга.

Он не уточнил, сколько именно депутатов приняло решение. В то же время еще один депутат Никита Юферев отметил, что только три депутата муниципального совета воздержались от голосования за постановление, однако пришли поддержать кворум.

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Палюга также изложил тексты решения и обращения, которые планируется направить депутатам российской Госдумы.

В нем говорится, что во время войны погибают “молодые трудоспособные” граждане России, страдает российская экономика, НАТО расширяется на восток, а Украина получает новое вооружение, хотя Путин называл одной из целей вторжения “демилитаризацию” страны.

— За время “СВО” Украина получила современную военную технику и средства в сумме на $38 млрд. Это больше военного бюджета Польши и Канады, — пишут депутаты в обращении.

В обращении говорится, что путинская “спецоперация” и решение о ее начале наносят ущерб безопасности России и ее граждан.

— В этой связи просим вас как депутата Государственной думы выступить с предложением о выдвижении обвинения в госизмене против президента РФ для увольнения его с должности, — говорится в обращении.

Депутаты МО Смольнинское уже направляли обращение к Путину в начале марта. В нем отмечалось, что из-за исторических фантазий Путина под удар поставлены тысячи российских военных и миллионы граждан Украины, а также речь шла о “неисправимом ударе” по международному авторитету РФ. Они призвали Путина немедленно вывести войска и уйти в отставку.

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