Сентябрь, 09 в 10:46

Российские военные, находясь в Харьковской области, рассказывают, что их взяли в кольцо, а помощи, скорее всего, не будет.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины, опубликовав перехваченный разговор.

— Корпусу п*зда. Мы, походу, сейчас в окружении, а выйти не дают них*я, — жалуется оккупант.

В то же время собеседник захватчика (вероятно, тоже российский военный) рассказывает, что на Харьковское направление россияне стягивают силы, чтобы “разомкнуть кольцо”. Он спросил, есть ли потери, на что тот ответил:

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– Не знаю, ничего не видел (подтягивание сил, – Ред.). Ну 300-е есть, а кольцо, там нех*й размыкать, корпуса нет. Там и минометы по нам, и артиллерия. Только изменим позицию – по нам х*рят, снова меняем позицию – по нам х*ярят.

Напомним, что Генштаб сообщил об успехах ВСУ на Харьковском направлении. При поддержке местного населения им удалось продвинуться почти на 50 км за три дня.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 198-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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