Сентябрь, 10 в 0:07

Совет депутатов муниципального округа Ломоносовский в Москве обратился к президенту России Владимиру Путину с требованием уйти в отставку.

Протокольное решение депутатов было обнародовано на официальном сайте округа. В обращении отмечается, что после второго срока Путина “все пошло наперекосяк”, поэтому для благополучия РФ необходима смена власти.

— Риторика, которую используете вы и ваши подчиненные, долгое время была пронизана нетерпимостью и агрессией, что в конечном счете фактически отбросило нашу страну в эпоху Холодной войны. Россию снова начали бояться и ненавидеть, мы снова угрожаем всему миру ядерным оружием, — отмечается в документе.

Депутаты просят Путина уйти в отставку, поскольку его методы управления государством “безнадежно устарели” и не отвечают интересам РФ.

Сейчас смотрят

– В связи с вышеизложенным, просим: освободить себя с должности в связи с тем, что ваши взгляды, ваша модель управления безнадежно устарели, и препятствуют развитию России и ее человеческого потенциала, – заключается в обращении.

Накануне в Санкт-Петербурге депутаты призвали Думу РФ выдвинуть обвинения в государственной измене против Путина из-за развязанной им войны в Украине.