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Факты / Світ / Росія

Не придумали “отмазку”: Минобороны РФ признало потерю большей части Харьковщины

Валентина Чорна, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Министерство обороны России признало, что Волчанск и большая часть Харьковской области находятся под контролем Вооруженных сил Украины.

Об этом свидетельствует карта боевых действий, которую оккупанты обнародовали в воскресенье, 11 сентября.

Отметим, что информация об освобождении Волчанска появилась в сети сегодня, однако официального подтверждения от Генштаба или президента еще нет.

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Ранее мы сообщали, что Минобороны России придумало новую “отмазку” для объяснения успехов ВСУ на фронте.

В частности, свое поражение они объясняют решением “перегруппировать силы российской армии из Балаклеи и Изюма в Харьковской области на Донецкое направление”.

По данным президента Владимира Зеленского, с начала сентября ВСУ освободили около 2 тыс. км нашей территории на разных направлениях фронта.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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