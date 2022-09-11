Рашизм — страшнее фашизма и нацизма: как сформировалась современная идеология РФ

Сентябрь, 11 в 12:59

День памяти жертв фашизма отмечают сегодня в мире. Организация Объединенных Наций ввела его в 1962 году.

Сентябрь выбрали из-за того, что именно в этом месяце началась и окончательно завершилась Вторая мировая война, жертвами которой стали 55 млн человек.

Ежегодно во второе воскресенье сентября по всему миру проходят траурные церемонии, но пока мир чтит жертв режима, который удалось победить, сформировался другой, который ежедневно убивает сотни людей, уничтожает мирные украинские города и села и терроризирует всю планету — рашизм.

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Как возник термин рашизм?

Украинцы массово стали называть россиян рашистами после полномасштабного вторжения. Образованный от двух слов раша и фашизм – этот термин стал синонимом жесткости и беспринципности. Это слово войдет в мировые учебники по истории, считает президент Владимир Зеленский.

В мае парламентский комитет по гуманитарной и информационной политике призвал журналистов и политиков употреблять термин рашизм и производные от него. Рашизм, говорят депутаты, определяет не только нынешнюю российскую идеологию, но отношение российского общества к войне в Украине.

Рашистами россиян называют не только украинцы. Значение термина для англоязычной аудитории объяснил американский историк Тимоти Снайдер.

— Это слово, созданное изнутри, из нескольких языков, как комплекс каламбуров и ссылок, показывающих, что двуязычное общество обдумывает свое затруднительное положение и общается с самим собой, — пишет историк в колонке для New York Times.

Даже когда мы справедливо обсуждаем, насколько этот термин применим к западным деятелям и партиям, мы склонны не замечать центральный пример возрождения фашизма, каким является режим Путина в Российской Федерации.

Хотя термин не новый. Просто звучал раньше немного по-другому. Еще в XIX веке Александр Герцен в романе Былое и думы писал о русизме как экстремистском направлении в москофильстве. Терминов фашизм или нацизм (фашизм и нацизм несколько отличаются: первый характеризует режим Бенитто Муссолини в Италии, второй – гитлерский режим в Германии) тогда еще не было.

Спустя более 100 лет, в конце XX века, ультраправая фашистская Народная национальная партия России, не скрывая этого, назвала свою идеологию русизмом. Политсила притворялась защитником российского православия. А один из ее постулатов звучит как – “мир единый, вопрос только, какая раса будет править”.

Насколько опасна идеология российского национализма – объяснял президент Чечни Джохар Дудаев. Он называл его русизмом.

— Русизм страшнее фашизма, нацизма, расизма — все человеконенавистнические идеологии, — говорил он в многочисленных интервью.

Как воюет русизм, чеченцы почувствовали в девяностых.

Рашизм – производная от нацизма

Дудаев еще тогда выделял особенности русизма:

тактика выжженной земли, когда уничтожается все на пути;

паразитирование на фальшивой истории;

политический терроризм;

рабская психология;

шовинизм.

— Шовинизм – одна из черт, объединяющая рашизм и нацизм. Убеждение, что твой народ выше и из-за этого якобы превосходства ты можешь унижать другой народ. Еще одна черта – идея геноцида, нацизм может быть, только когда поддерживает власть во всем. То есть власть говорит – концлагеря, а общество говорит, что это нормально. Буча уже была, – рассказывает Фактам историк, главный специалист отдела исследования тоталитарных режимов Украинского института национальной памяти Виталий Огиенко.

Сам Путин, кстати, не скрывает, что увлекается произведениями философа Ивана Ильина, часто его цитирует, за собственные средства установил надгробие. Ильин не просто обосновывал важность создания в России национального государства. Он оправдывал Гитлера.

– Что сделал Гитлер? Он приостановил процесс большевизации в Германии и оказал этим огромную услугу всей Европе… Пока Муссолини ведет Италию, а Гитлер ведет Германию — в европейской культуре дается отсрочка.

Тимоти Снайдер убежден, что люди 30-х, если бы попали в настоящее, без проблем узнали бы в путинском режиме нацистский.

— Символ Z, митинги, пропаганда, война как очистительный акт насилия и массовые захоронения вокруг украинских городов делают это совершенно очевидным. Война с Украиной – это не только возвращение на традиционное фашистское поле боя: это еще и возвращение к традиционному фашистскому языку и методам. Другие страны существуют для того, чтобы превратиться в колонии. Прошлое России снимает с нее вину. Существование Украины – это международный сговор, — пишет он в материале под названием Мы должны сказать — Россия фашистское государство.

А еще России присущ культ одного лидера, культ мертвых, построенный вокруг Второй мировой, они грезят имперским величием, которое нужно возродить. Сегодняшняя Россия отвечает большинству критериев, на которые обычно опираются ученые.

Но фашистским или нацистским государством его боятся назвать, поскольку как наследница СССР РФ присвоила себе статус борца с этими идеологиями. Хотя сталинский режим, как и гитлеровский, были очень похожи: концлагеря, террор, культ личности.

В августе 1939 года Германия и СССР подписали Пакт Риббентропа-Молотова, тайный документ, где два государства со схожими режимами разделили сферы влияния в Северной и Восточной Европе. Уже в сентябре советские войска войдут в Галицию, которая тогда принадлежала Польше, и присоединят территорию к СССР. Но если нацистов наказали, то сталинисты избежали наказаний.

— Условием СССР на Нюрнбергском процессе было то, что о пакте Риббентропа-Молотова ни слова, об участии СССР в том, как он делил Европу, не должно быть. И западный мир на это согласился. И в этом была первая ошибка Запада, – говорит историк, профессор КНУ им. Тараса Шевченко Владимир Сергийчук.

Безнаказанное зло видоизменилось, окрепло и выросло в новую войну в Европе. Этой войны, признается Фактам историк, он ждал уже 30 лет.

— 27 августа 1991 года, через несколько дней после провозглашения независимости, в Киев прибыла делегация из Москвы. Александр Руцкой (тогда вице-президент России), мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак поставили перед украинскими властями требование: если Украина выйдет из СССР, заберут Крым и Донбасс, это значит, что они с того же дня начали готовиться к покорения Украины.

И это можно было бы предотвратить, говорит историк, если бы Западный мир не толеровал Россию с ее нескрываемыми амбициями. Ведь речь идет не только об Украине. Рашизм неоднократно угрожал войной миру. Вот заявление Путина за 2018 год. Тогда в фильме Владимира Соловьева Миропорядок он заявил:

– Это называется ответно-встречный удар. Если это решение уничтожит Россию, тогда у нас появляется законное право ответить… Да, для человечества это будет глобальная катастрофа, для мира будет глобальная катастрофа. Но я как гражданин России и глава российского государства хочу задаться вопросом: а зачем нам такой мир, если там не будет России?

Если сейчас это зло не остановить, история может пойти по кругу.