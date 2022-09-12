Открывал Путин: хакеры из-за успехов ВСУ на Харьковщине “заминировали” колесо обозрения в Москве

Сентябрь, 12 в 1:01

Русские хакеры групп XakNet и KillNet, которые поддерживают войну против Украины, взломали сайт колеса обозрения в Москве. Они заявили, что это месть за поражение ВС РФ под Харьковом.

В разгар контрнаступления ВСУ на Харьковском направлении, 10 сентября, президент РФ Владимир Путин открыл “самое крупное в Европе” московское колесо обозрения. Веселье не отменили даже после явного поражения оккупантов в Харьковской области, что расстроило кремлевских пропагандистов.

На взломанном сайте колеса обозрения появилось требование хакеров “остановить кровавое московское колесо”.

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— Мы считаем абсолютно неуместным, что пока наши ребята гибнут на фронте, гнилая либеральная интеллигенция пускает салюты и предается праздности в столице нашей Родине, — говорится в сообщении.

Заканчивается сообщение информацией о том, что “Солнце Москвы” заминировано, и, если требования “патриотов” не будут выполнены, а именно не накажут тех, кто виновен в гибели солдат РФ на фронте, колесо обозрения “закатится навеки”.

К слову, по мере успехов Украины на поле боя протестные настроения в России растут. Так, в Санкт-Петербурге депутаты призвали Думу РФ выдвинуть обвинения в государственной измене против диктатора Владимира Путина из-за развязанной им войны в Украине.

Также совет депутатов муниципального округа Ломоносовский в Москве обратился к президенту России Владимиру Путину с требованием уйти в отставку.