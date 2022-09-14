Сентябрь, 14 в 12:26

Доходы России от экспорта нефти и газа сократились до самого низкого уровня за 14 месяцев, ведь из-за западных санкций цены на российскую нефть упали.

Поступления в российскую казну от продажи ископаемого топлива, составляющие более трети бюджета страны, в августе сократились до 671,9 млрд рублей ($11,1 млрд), что является самым низким показателем с июня 2021 года.

Согласно данным Минфина, это почти на 13% меньше, чем в июле.

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В августе Россия получила прибыль от энергоресурсов на 3,4% меньше, чем в августе прошлого года, хотя цены на нефть марки Urals выросли почти на 10%.

Из-за санкций многие “традиционные” покупатели российской нефти в Европе отказались ее покупать.

РФ была вынуждена продавать нефть со значительной скидкой на азиатских рынках. Это не дало Москве получить доходы в результате более высоких мировых цен на нефть.

Месячное падение нефтегазовых поступлений России в августе является результатом правил уплаты налогов, отмечает российский Минфин.

Российские производители нефти обычно платят налог на прибыль за предыдущий квартал в апреле, июле, октябре и январе. Таким образом, уплата налога добавила прирост нефтегазовой выручки за июль на 306,3 млрд рублей.