Сентябрь, 14 в 20:08

Российское военное командование выставило “заградительные отряды”, чтобы не дать военнослужащим ВС РФ бежать на территорию России после контрнаступления Вооруженных сил Украины на Харьковщине.

Об этом 14 сентября сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

— В результате действий украинских Сил обороны среди личного состава оккупационных войск наблюдается нагнетание панических настроений и нежелание участвовать в войне. Ситуация усугубляется благодаря несвоевременным и неполным выплатам обещанного денежного содержания, — пишут разведчики.

По данным ГУР, многие российские военные, единственной мотивацией которых было именно материальное обеспечение, сейчас ищут способы или вернуться на территорию Российской Федерации, или сдаться в плен украинским Вооруженным силам.

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Украинские разведчики указывают, что после отступления оккупантов с Изюмского направления в Донецкую область враг ожидает подвоза боекомплекта и топлива.

В то же время во время отступления вражеских подразделений оккупанты потратили или вынужденно бросили практически все вооружение и технику. Кроме того, в ГУР указывают, что со стороны российских военных фиксируются жалобы, что обещанная помощь так и не поступила.

— Подразделения 20 гвардейской общевойсковой армии РФ (в/ч 12721) при отступлении от Изюма и Балаклеи понесли большие потери. В некоторых ротах осталось около половины личного состава. Выжившие намерены двигаться в сторону российской границы, чтобы вернуться домой, — говорится в сообщении ГУР МО.

При этом многие военные Российской Федерации сосредоточилось вблизи границы РФ в районе Белгородской области, где не имеют связи с командованием, а также имеют проблемы с поставками пищи и боеприпасов.

— Чтобы остановить массовое бегство с поля боя, кремлевское командование усиливает использование “проверенных” советских методов “убеждения”. Из перехваченных разговоров оккупантов стало известно об установлении тыла так называемых заградительных отрядов, — пишут разведчики.

В частности, командирам 4 отдельной мотострелковой бригады 2 армейского корпуса РФ поступило сообщение: “В тыльной полосе выставлен заградительный отряд. Все отступающие войска будут уничтожены. Приказ командующего номер 222. Довести до всех постов”, сообщают в ГУР МО.

10 сентября украинские разведчики публиковали перехват разговора оккупантов, в которых один из боевиков “ЛНР” рассказывает, как бежал из Балаклеи во время наступления ВСУ.