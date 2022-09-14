Сентябрь, 14 в 17:31

Маршал авиации Королевских ВВС в отставке, бывший генеральный директор Академии обороны и генеральный директор Объединенного развития сил стратегического командования Эдвард Стрингер заявил, что российские вооруженные силы могут рухнуть и война может закончиться к Рождеству.

Об этом он сказал в комментарии Sky News.

– Я не вижу, чтобы русские смогли перестроить свои вооруженные силы, чтобы вновь захватить инициативу и снова перейти в наступление… Итак, теперь мы наблюдаем, как это будет развиваться на местах, и есть надежда, что Зеленский окажется в положении, когда он сможет начать переговоры о выгодных условиях и, возможно, даже победить все вторжение России в его страну, – сказал Стрингер.

Он отметил, что в конечном итоге все конфликты заканчиваются переговорами, но нужно откалибровать, до какой степени необходимо держать открытыми каналы и до какой степени Путину позволяют думать, что он все еще является частью семьи наций.

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