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Война может закончиться к Рождеству, есть вероятность развала армии РФ – экс-маршал авиации Британии

Анастасия Гевко, редактор ленты
Война может закончиться к Рождеству, есть вероятность развала армии РФ – экс-маршал авиации Британии
Фото: Минобороны

Маршал авиации Королевских ВВС в отставке, бывший генеральный директор Академии обороны и генеральный директор Объединенного развития сил стратегического командования Эдвард Стрингер заявил, что российские вооруженные силы могут рухнуть и война может закончиться к Рождеству.

Об этом он сказал в комментарии Sky News.

– Я не вижу, чтобы русские смогли перестроить свои вооруженные силы, чтобы вновь захватить инициативу и снова перейти в наступление… Итак, теперь мы наблюдаем, как это будет развиваться на местах, и есть надежда, что Зеленский окажется в положении, когда он сможет начать переговоры о выгодных условиях и, возможно, даже победить все вторжение России в его страну, – сказал Стрингер.

Он отметил, что в конечном итоге все конфликты заканчиваются переговорами, но нужно откалибровать, до какой степени необходимо держать открытыми каналы и до какой степени Путину позволяют думать, что он все еще является частью семьи наций.

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– Ненавистно быть человеком, который говорит, что все закончится к Рождеству, но это возможно сейчас, когда может произойти крах российской вооруженной силы… это хорошие 30-40%, и это ставит под сомнение будущее Путина, путинизма, и Запад должен сейчас очень сильно задуматься о том, как выглядит мир после Путина, – резюмировал он.

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Источник: Sky News
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