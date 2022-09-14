Наносит вред будущему РФ: депутаты по всей стране требуют отставки Путина

Сентябрь, 14 в 9:47

Следом за питерскими и московскими уже десятки муниципальных депутатов в разных городах России требуют отстранения Владимира Путина с поста президента страны.

— География сильно расширилась — от Нижнего Новгорода до Якутска, Новосибирска и Томска. В общем очень много городов, – рассказала автор петиции Ксения Торстрем, муниципальный депутат из Санкт-Петербурга.

По ее словам, петицию уже второй день подписывают депутаты местных советов по всей стране, по состоянию на 13 сентября было 47 подписей.

Главный посыл – Путин вредит будущему России и ее гражданам.

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Торстрем утверждает, что еще в самом начале полномасштабного вторжения они выпустили “антивоенное заявление, которое подписали порядка 100 человек”.

– Поэтому сейчас, когда спрашивают, где же мы были эти полгода и почему только сейчас проснулись, то это несправедливо. С самого начала депутаты выступали против, – сказала она.

На днях совет депутатов муниципального округа Ломоносовский в Москве обратился к президенту России Владимиру Путину с требованием уйти в отставку.

В обращении отмечается, что после второго срока Путина “все пошло наперекосяк”, поэтому для благополучия РФ необходима смена власти.