Сентябрь, 16 в 19:53

Евросоюз отменил упрощенный визовый режим для граждан РФ, а некоторые страны решили также на национальном уровне не выдавать им туристические визы, однако у США другой подход – ограничения направляются только на людей, поддерживающих агрессию против Украины.

Об этом в интервью ICTV заявила посол США в Украине Бриджит Бринк.

– В визовом вопросе мы пытаемся направлять ограничения на людей, которые поддерживают войну против Украины. Такой подход мы используем и в вопросе санкций, и в предоставлении виз, других шагах, – объяснила она.

Бринк не исключает возможности, что со временем позиция в визовом вопросе может измениться, однако сейчас ситуация именно такая.

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– Я с уважением отношусь к рациональному видению наших украинских партнеров, но, как и с остальными вопросами, ситуация меняется, мы тщательно рассматриваем возможность применения каждого инструмента, который у нас есть, чтобы все применять к месту и в конечном итоге помочь Украине защититься, защитить свои территории, – добавила Бринк.

Полное интервью ICTV посла США в Украине Бриджит Бринк читайте здесь.

12 сентября вступило в силу решение Совета ЕС о полной приостановке действия Соглашения об упрощении визового режима между Евросоюзом и Россией.

Кроме того, российские туристы не смогут больше попасть на территорию девяти стран ЕС: Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Чехии, Словакии, Дании, Бельгии и Нидерландов. Они не принимают от граждан России документы на оформление туристических виз.