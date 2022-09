На фоне поражений в развязанной против Украины войне РФ теряет влияние в Центральной Азии. Об этом свидетельствует саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который на днях состоялся в Узбекистане и в котором принял участие российский диктатор Владимир Путин.

Об этом рассказал в эфире телемарафона на канале FreeДом директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

Он подтвердил, что этот саммит можно считать провальным для Путина, которому, среди прочего, пришлось ждать лидеров государств-участников, чего раньше никогда не было.

На этом фоне он отметил очевидное усиление позиций Китая в регионе.

Эксперт также прокомментировал фото с полей саммита, где лидеры стран общаются в непринужденной обстановке. Судя по фотографиям, главным действующим лицом во время разговора был президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а кремлевский диктатор сидел сбоку на диване.

По словам Семиволоса, указанное фото демонстрирует, кто действительно доминировал на этой встрече, а Путин на диванчике “выглядит жалко”.

Interesting photo of leaders from #Shanghai Cooperation Organisation summit in #Uzbekistan

Seems to be canapés, fruit, fruit juice, also appears to be some champagne?

On left, #Erdogan, Aliyev, Mirziyoyev, #Putin, Lukaschenko (Belarus applied to join), Raisi (#Iran just joined) pic.twitter.com/vrpYzy3qLa

— Andrew Hopkins (@achopkins1) September 15, 2022