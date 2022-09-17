Сентябрь, 17 в 11:38

На фоне поражений в развязанной против Украины войне РФ теряет влияние в Центральной Азии. Об этом свидетельствует саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который на днях состоялся в Узбекистане и в котором принял участие российский диктатор Владимир Путин.

Об этом рассказал в эфире телемарафона на канале FreeДом директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

Он подтвердил, что этот саммит можно считать провальным для Путина, которому, среди прочего, пришлось ждать лидеров государств-участников, чего раньше никогда не было.

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– Это видно именно по отношению к Путину, по вопросам, которые ему задавали, по дискуссиям, которые велись. И то, о чем Путин говорил на финальной конференции: основная масса вопросов касалась именно войны, и он постоянно оправдывался… Не получается уже у Путина сейчас выглядеть мачо, страной первого мира. В лучшем случае он разве что подтверждает определенные позиции в регионе: что РФ пока что продолжает оставаться большой страной с пока еще мощной экономикой, — подчеркнул Семиволос.

На этом фоне он отметил очевидное усиление позиций Китая в регионе.

Эксперт также прокомментировал фото с полей саммита, где лидеры стран общаются в непринужденной обстановке. Судя по фотографиям, главным действующим лицом во время разговора был президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а кремлевский диктатор сидел сбоку на диване.

По словам Семиволоса, указанное фото демонстрирует, кто действительно доминировал на этой встрече, а Путин на диванчике “выглядит жалко”.

Interesting photo of leaders from #Shanghai Cooperation Organisation summit in #Uzbekistan Seems to be canapés, fruit, fruit juice, also appears to be some champagne? On left, #Erdogan, Aliyev, Mirziyoyev, #Putin, Lukaschenko (Belarus applied to join), Raisi (#Iran just joined) pic.twitter.com/vrpYzy3qLa — Andrew Hopkins (@achopkins1) September 15, 2022

Эксперт объяснил и то, почему кремлевский диктатор будто оправдывался перед Китаем из-за войны против Украины и заявлял, что “понимает обеспокоенность” Пекина. Так, Китай обеспокоен тем, что Россия проигрывает войну. Пекин мог бы вполне закрыть глаза на оккупацию Украины, поскольку это было бы в пользу Китая в его экспансионистских планах по захвату Тайваня.

– Но этого не произошло, и возникает ощущение, что автократии и дальше будут проигрывать демократиям, а Украина как раз демонстрирует успешность демократий. Поэтому для Си Цзиньпиня, который в своей внешней политике многое поставил на захват Тайваня, это, конечно, неприятный факт, — заявил эксперт.

В целом же саммит продемонстрировал, что страны Азии недовольны Путиным, и это раздражение все больше возрастает. Семиволос не исключает, что Си Цзиньпин выражал российскому диктатору это раздражение.

В этом контексте интересным является заявление премьер-министра Индии Нарендры Моди, который во время встречи с Путиным подчеркнул, что “нынешняя эпоха – это не эпоха войны”. И это, несмотря на то, что российская пропаганда всячески позиционировала Индию как нового союзника РФ.

По мнению Семиволоса, к смене позиций привела успешная контрнаступательная операция украинских войск в Харьковской области.

– Мне кажется, что главный аргумент – это украинская наступательная операция под Харьковом. Потому что тональность многих политиков сразу же изменилась. Если придерживаться логики, что есть общие интересы у Индии и РФ, то российская война как раз в этом плане контрпродуктивна для Индии. Нынешняя индийская власть достаточно националистична, они пытаются создать дистанцию от Запада, США. И они чувствуют, что приближающееся поражение России заставит Индию больше считаться с Западом, западной политикой, требованиями и условиями. Поэтому для них это тоже определенный вызов, – рассказал эксперт.

По его словам, свидетельством того, что РФ теряет влияние в Центральной Азии, является также обострение давних конфликтов между Кыргызстаном и Таджикистаном, Арменией и Азербаджайном. Параллельно лидер КНР приехал на ШОС, чтобы предложить Центральной Азии “определенную новую платформу”, постепенно вытесняющую РФ из этого пространства.