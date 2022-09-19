У Путина есть три варианта и выбирать придется между неприятными и рискованными — Мэтью Сассекс

Сентябрь, 19 в 10:47

После успешного контрнаступления ВСУ, отвоевавших около 8,5 тыс. кв. км территории, значительная часть войск РФ фактически оказалась в ловушке. Поэтому кремлевскому диктатору Владимиру Путину придется менять планы, у него максимум три варианта – и все проигрышные для него.

Об этом рассуждает в колонке на The Conversation научный сотрудник Центра стратегических и оборонных исследований Австралийского национального университета Мэтью Сассекс.

– Во-первых, он может искать политическое решение, надеясь удержать территорию, захваченную марионетками Кремля за 8 лет до его вторжения в 2022 году. Это непривлекательный выбор, тем более что президент Украины Владимир Зеленский вряд ли настроен на то, чтобы договариваться о выгодных для Москвы условиях, – считает он.

По его мнению, такой вариант унизителен для РФ на международном уровне, поскольку Путину трудно смириться с тем, что маленькая страна побеждает большое ядерное государство. Также это может подорвать его позиции как лидера в самой России, что уже происходит. Об этом свидетельствуют заявления местных депутатов, призывающих судить его за госизмену.

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Второй вариант – Путин может попытаться возобновить длительную и изнурительную кампанию, но при нынешних темпах потерь России, как считает австралиец, ее силы будут истощены примерно за 12 месяцев.

– Третий вариант Путина – эскалация: послать сигнал и Западу, и Украине, что он серьезно настроен. Учитывая сомнительный характер двух других вариантов, этот может быть более вероятным. Но где проводить эскалацию? И что не менее важно, как? – пишет Сассекс.

Среди вариантов он называет вторжение в Молдову, чтобы аннексировать Приднестровье и другие территории. Однако для того, чтобы продвинуться туда, России нужен контроль над украинским городом Одесса.

А еще такое вторжение “может побудить близкого партнера Молдовы Румынию — члена НАТО — вмешаться”.

– Кроме молдовского сценария, Путин может решить устроить провокацию против такого государства НАТО, как Эстония. Это был бы действительно рискованный гамбит…Но, как ни странно, это может позволить Путину сохранить определенную внутреннюю гордость, заявив, что он проиграл НАТО, а не Украине, – подчеркнул австралийский ученый.

Возможны и варианты эскалации с организацией аварии на ЗАЭС или применением тактического ядерного оружия, “чтобы заставить других отступить. Однако есть много свидетельств того, что это миф, созданный для того, чтобы усилить страх перед ядерной войной среди противников Москвы”.