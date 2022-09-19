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Как из методички: спикер Путина дерзко назвал зверства РФ в Изюме “ложью”

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Как из методички: спикер Путина дерзко назвал зверства РФ в Изюме “ложью”
Фото: УНИАН

В Кремле отвергли обвинения, что российские военные совершили военные преступления в Харьковской области и цинично назвали это “ложью”.

После деоккупации Харьковской области и вытеснения оттуда рашистов неподалеку от Изюма в братских могилах обнаружили около 450 тел, большинство из которых являются мирными жителями.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следователи на месте нашли доказательства пыток, в том числе тела со связанными руками. Глава государства обвинил российские войска в совершении военных преступлений.

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Спикер Путина Дмитрий Песков, отвечая на обвинения в совершении армией РФ преступлений, традиционно начал отрицать их и называть “ложью”.

— Это тот же сценарий, что и в Буче. Это ложь, и, конечно, мы будем отстаивать правду в этой истории, – сказал Песков.

Ранее Россия отвергала обвинение, что ее войска совершили военные преступления в Буче, после того как появились доказательства убийства мирных жителей в период, когда город находился под оккупацией российскими войсками.

На прошлой неделе Зеленский заявил, что Россия “оставила смерть повсюду”. В прошлую пятницу, 16 сентября, началась массовая эксгумация тел вблизи Изюма. Сообщалось, что некоторые тела были обвязаны веревкой вокруг шеи и рук и со следами пыток.

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