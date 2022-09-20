Командующий ВВС США рассказал, сколько ВСУ уничтожили самолетов РФ и потеряли собственных

Сентябрь, 20 в 11:00

Украинская противовоздушная оборона с 24 февраля сбила по меньшей мере 55 российских военных самолетов, заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер на ежегодной конференции Ассоциации Военно-воздушных сил.

Именно огромные потери – главная причина того, что российские истребители и бомбардировщики не играют большую роль в конфликте, считает американский генерал.

Хекер подчеркнул, что украинцы сбили эти самолеты с помощью устаревших средств ПВО российского производства, что заставило РФ существенно ограничить вылеты.

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Эта неудача россиян позволила украинской авиации перегруппироваться и остаться почти целым. Он подсчитал, что Украина сохранила около 80% своих воздушных сил за семь месяцев войны.

По ориентировочным данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла в Украине 252 самолета, в том числе один за последние сутки.