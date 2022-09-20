Сентябрь, 20 в 14:40

В Госдуме Российской Федерации приняли поправки в Уголовный кодекс. Они вводят наказание для военнообязанных и военнослужащих, а также вводят понятие мобилизация и военное время.

Об этом сообщили пропагандистские российские издания.

Так, в Госдуму внесли пакет поправок в законопроект о внесении изменений в УК, принятый в первом чтении еще в июле.

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Российские депутаты внесли в УК РФ такие понятия, как мобилизация, военное положение, военное время, вооруженный конфликт, и считать отягчающим обстоятельством действия, совершенные не только в условиях вооруженного конфликта или военных действий, а теперь и во время мобилизации, военного положения и в военное время.

Также прилагаются статьи Добровольная сдача в плен (ст. 352.1) и Мародерство (ст. 356.1).

За сдачу в плен грозит от трех до десяти лет лишения свободы, если нет признаков государственной измены. За мародерство – до 15 лет колонии. Предлагается и лишение свободы за побег из воинских частей.

Если военный оставил часть в это время на срок до 10 дней, ему грозит до пяти лет тюрьмы. Если оставил часть на месяц – семь лет заключения, а если больше месяца – 10 лет.

Кроме того, поправки предусматривают уголовную ответственность за неявку или дезертирство наравне с контрактниками и призывниками для призванных на военные сборы находящихся в запасе россиян.

Военнослужащий может быть освобожден от уголовной ответственности за неявку на службу или дезертирство, если самовольный уход из части или места службы, а также своевременная неявка без уважительных причин на службу стали следствием стечения тяжких обстоятельств.