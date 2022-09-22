Это не совсем правильно: сын Пескова отказался участвовать в мобилизации

Сентябрь, 21 в 21:38

Ведущий российской программы позвонил в прямом эфире сыну пресс-секретаря президента РФ Дмитрию Пескову. Так, Дмитрий Низовцев под видом военкома сообщил об отправленной повестке и предложил явиться для медосмотра на следующий день утром.

Однако Николай Песков отказался идти воевать. По его словам, “это не совсем верно и нужно решать на другом уровне”.

Сейчас смотрят

– Вы должны понимать, если знаете, что я Песков, насколько это не совсем правильно, чтобы я там был. Короче, я буду решать это на другом уровне, – заявил сын пресс-секретаря российского диктатора.

Однако беседа между ведущим и Николаем Песковым пошла дальше — во время разговора сын пресс-секретаря президента РФ заявил, что не собирается приходить в военкомат и не дает согласия на запись добровольцем.