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Факты / Світ / Росія

В Москве, Воронеже и других городах: в России прошли протесты против мобилизации

Юля Захарченко, редактор ленты
В Москве, Воронеже и других городах: в России прошли протесты против мобилизации
Фото: Факты ICTV

В России местные активисты и граждане присоединились к акциям протеста против объявленной кремлевским диктатором Владимиром Путиным частичной мобилизации для пополнения живой силы, которая будет воевать против Украины.

В частности, протесты состоялись на Урале, в Сибири, Дальнем Востоке, Твери, Воронеже, Санкт-Петербурге, Москве и других городах. Россияне вышли на центральные площади, потому что не согласны с решением президента страны-агрессора Путина.

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Правозащитный медиапроект ОВД-Инфо сообщает, что по состоянию на 22:00 на акциях протеста на территории России задержано уже более 1,2 тыс. человек в 38 городах. Российские издания сообщают, что против некоторых активистов силовики применили силу.

Ранее российское оппозиционное движение Весна и приверженцы Алексея Навального призвали граждан РФ выходить на акции протеста против мобилизации, а петицию в интернете на сайте Глобальной платформы для общественных кампаний подписали уже более 250 тыс. граждан.

Прокуратура Москвы пригрозила россиянам административным наказанием и тюремным заключением сроком до 15 лет за организацию митингов против мобилизации, за участие в акциях протеста или призывах к ним.

В то же время в Санкт-Петербурге районные администрации поручили муниципалитетам найти людей, которые смогут принять участие в митинге в поддержку проведения псевдореферендумов на оккупированных Россией территориях Украины. По неофициальной информации, администрации требуют от них 5-10 человек.

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