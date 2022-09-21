В РФ начали разбирать на запчасти собственные ледоколы

Сентябрь, 21 в 14:41

Российская госкомпания Росморпорт вынуждена разобрать часть своих судов на запчасти. Об этом пишет РБК со ссылкой на заместителя гендиректора госкомпании Василия Стругова.

Отмечается, что ледокол Ермак разберут на запчасти для ремонта Красина. Таким образом, один ледокол станет донором для другого.

– Разборкой судна займутся две компании из Петербурга. Они снимут с Ермака более 700 единиц оборудования, — говорится в сообщении.

По словам Стругова, благодаря списанию неатомного ледокола Ермак удастся поддержать техническую готовность ледокола Красин.

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Всего во флот Росморпорта входят чуть менее 300 судов, из которых в использовании находятся 268. Они обслуживают 65 портов в 24 регионах. А 22 единицы, которые не эксплуатируются, станут донорами для других судов.

Стругов утверждает, что Росморпорт и так планировал списывать эти суда, а после “февральского толчка ускорились с процессом”. Он признал, что запчастей и агрегатов, которые есть на судах-донорах, недостаточно, а также добавил, что с рынка РФ ушли производители.

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По его словам, чтобы решить сложности с поставкой запчастей, обсуждается модернизация ледоколов финского производства для продления срока службы на 15 лет.

Речь идет о шести ледоколах: Капитан Драницын, Капитан Хлебников, Капитан Чечкин, Капитан Букаев, Капитан Чадаев, Капитан Зарубин.

Фото: Wikipedia