Речь идет не о количестве резервистов: что скрыто в пункте 7 указа о мобилизации в России

Сентябрь, 22 в 11:52

Российский диктатор Владимир Путин издал указ, которым принял решение о частичной мобилизации на территории РФ. Соответствующий документ появился на сайте Кремля, однако пункт 7 указа российское руководство скрыло. Теперь стало известно, что было в этом пункте.

Указ Путина — что было в пункте 7

В редакции указа, обнародованной на сайте Кремля, пункт 7 изъят. В документе указано, что этот пункт – для служебного пользования.

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На вопрос о содержании этого пункта пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что “не может его разглашать”, но отметил, что речь идет о количестве мобилизованных. Он также привел слова министра обороны Сергея Шойгу, который сказал, что речь идет о 300 тыс. человек.

Что на самом деле в указе Путина?

Копия указа Путина о частичной мобилизации была обнародована на сайте одного из российских изданий с пропущенным ранее пунктом 7.

По данным иностранных изданий, в документе указывается не количество людей, подлежащих призыву, а регионы, нуждающиеся в особом внимании, “с высоким уровнем протестного потенциала”, где должен быть обеспечен призыв. Здесь упоминаются Республика Карелия, Дагестан, Республика Саха и Хабаровский край.

Де-факто всеобщая мобилизация

Мобилизация де-факто всеобщая, а не частичная могут назначить всех, кроме непригодных по возрасту и состоянию здоровья, заявил адвокат оппозиционера Алексея Навального Вячеслав Гимади.

— Если вы читаете указ Путина, то это, конечно, не частичная, а всеобщая мобилизация, — считает он.

По его словам, Россия может назначать всех граждан, кроме людей, полностью непригодных к службе по состоянию здоровья и возрасту (солдаты до 50 лет и младшие офицеры до 60 лет), согласно требованиям Министерства обороны РФ.

В среду, 21 сентября, Владимир Путин выступил с обращением к народу, в котором сообщил о частичной мобилизации в России. В частности, будут привлекать резервистов и лиц, прошедших военную службу. Перед отправкой на фронт они должны пройти дополнительную подготовку, отметил Путин, “с учетом опыта специальной военной операции”.

Источник: Wiadomości