Сентябрь, 22 в 19:10

Белорусским правоохранителям отдан устный приказ устанавливать граждан России, которые пытаются скрыться в Беларуси от мобилизации в РФ.

Об этом пишет Наша Нива со ссылкой на анонимного оперативника.

— Пока на уровне устных распоряжений есть возможность отслеживать “квартиры на сутки”, выходить на контакт с владельцами домов. Также приказали следить за новыми автомобилями во дворах на российских номерах. Собирать информацию, проверять документы, — цитирует Наша Нива своего собеседника.

При этом издание указывает, что белорусские силовики получили приказ о поиске российских “уклонистов” от мобилизации еще 21 сентября, в день, когда президент РФ Владимир Путин объявил “частичную мобилизацию” в России.

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Накануне президент РФ Владимир Путин объявил о проведении на территории России частичной мобилизации. В ряды оккупантов в Кремле хотят привлечь 300 тыс. россиян.

Перед этим террористы из “ЛДНР” объявили о намерении провести псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины, а именно Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей.

Западные лидеры уже отреагировали на новые намерения Путина провести мобилизацию. Большинство из них призвали усилить военную помощь Украине, а планы Кремля считают провальными, если Москве приходится объявлять мобилизацию.

Источник: Наша Ніва