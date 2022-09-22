Силовикам из Беларуси приказали “охотиться” за россиянами, скрывающимися от мобилизации — СМИ
Белорусским правоохранителям отдан устный приказ устанавливать граждан России, которые пытаются скрыться в Беларуси от мобилизации в РФ.
Об этом пишет Наша Нива со ссылкой на анонимного оперативника.
— Пока на уровне устных распоряжений есть возможность отслеживать “квартиры на сутки”, выходить на контакт с владельцами домов. Также приказали следить за новыми автомобилями во дворах на российских номерах. Собирать информацию, проверять документы, — цитирует Наша Нива своего собеседника.
При этом издание указывает, что белорусские силовики получили приказ о поиске российских “уклонистов” от мобилизации еще 21 сентября, в день, когда президент РФ Владимир Путин объявил “частичную мобилизацию” в России.
Накануне президент РФ Владимир Путин объявил о проведении на территории России частичной мобилизации. В ряды оккупантов в Кремле хотят привлечь 300 тыс. россиян.
Перед этим террористы из “ЛДНР” объявили о намерении провести псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины, а именно Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей.
Западные лидеры уже отреагировали на новые намерения Путина провести мобилизацию. Большинство из них призвали усилить военную помощь Украине, а планы Кремля считают провальными, если Москве приходится объявлять мобилизацию.
Источник: Наша Ніва