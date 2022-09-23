Сентябрь, 22 в 23:10

Военный эксперт Олег Жданов считает, что россияне, которые попадут в первую волну мобилизации – это смертники на фронте.

Об этом он рассказал в эфире Радио НВ.

По его словам, российскому руководству сейчас надо закрыть дыры на линии фронта. Кроме того, некоторые воинские части и подразделения укомплектованы менее чем на 50%.

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— Они не способны сопротивляться ВСУ. Эти люди, эта первая волна, их как можно скорее отправят на линию фронта. Когда это произойдет? Ну, я думаю, что не раньше, чем через месяц. Потому что их нужно поставить на учет, одеть, дать экипировку, провести примитивные учения. Это может занять 3-4 недели. Уже через месяц мы их увидим на линии фронта, – заметил военный эксперт.

Перед этим Олег Жданов заявил, что минобороны РФ реально может обеспечить до 100 тыс. мобилизованных.

Ранее первый заместитель главы комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке, генерал-лейтенант Михаил Забродский заявил, что вряд ли российскую армию можно быстро пополнить высококвалифицированными военными.

Источник: Радио НВ