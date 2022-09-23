Сентябрь, 22 в 22:50

В начале лета некоторые российские военные эксперты заявляли, что минобороны РФ может мобилизовать не больше 100 тысяч военнообязанных.

Об этом в эфире Радио НВ рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Он напомнил, что несколько недель назад в РФ пытались собрать 90 тысяч на военное собрание. Но из тех мер ничего не вышло.

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– Посмотрим, кого они сейчас соберут. Будет первая волна мобилизации. Придут те, кто хочет прийти. Есть процент тех, кто ждал, когда его призовут на войну. А уже со второй волны начнутся проблемы. Учитывая те протестные волны, которые охватили Россию, — подчеркнул Жданов.

Источник: Радио НВ