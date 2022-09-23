Возле Сватового в результате удара ВСУ ранен российский генерал-майор — Генштаб
В районе Сватового на Луганщине в результате огневого поражения ранили командира 144 мотострелковой дивизии 20 общевойсковой армии генерал-майора Олега Цокова.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
— По имеющейся информации, в результате огневого поражения в районе населенного пункта Сватово был ранен командир 144 мотострелковой дивизии 20 общевойсковой армии генерал-майор Цоков. Он эвакуирован 20 сентября текущего года, — отметили в Генштабе.
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