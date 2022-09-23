Сентябрь, 23 в 8:22

В районе Сватового на Луганщине в результате огневого поражения ранили командира 144 мотострелковой дивизии 20 общевойсковой армии генерал-майора Олега Цокова.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

— По имеющейся информации, в результате огневого поражения в районе населенного пункта Сватово был ранен командир 144 мотострелковой дивизии 20 общевойсковой армии генерал-майор Цоков. Он эвакуирован 20 сентября текущего года, — отметили в Генштабе.

По их данным, 19-20 сентября в госпиталь в Ростове-на-Дону доставлены 105 тел погибших российских военнослужащих, готовятся принять еще 200 тел в ближайшее время.

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Кроме того, россияне продолжают принудительную мобилизацию на временно оккупированных территориях. В Горловке 19 сентября представители 1 армейского корпуса задержали и забрали на военную службу десять мужчин, несмотря ни на их возраст, ни на состояние здоровья.

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