Сентябрь, 23 в 7:16

Власти Российской Федерации, вероятно, провели с Украиной масштабный обмен пленными в день объявления мобилизации, чтобы приуменьшить значение этого обмена.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

— Кремль, вероятно, попытался приуменьшить значение обмена пленными с Украиной, который крайне непопулярен среди российских националистов и милблогеров, проведя обмен в тот же день, когда Путин (президент РФ Владимир Путин, — Ред.) объявил о частичной мобилизации, — отметили они.

По данным ISW, во время масштабного обмена пленными в Украину вернулись, в частности, защитники мариупольского завода Азовсталь – лидеры батальона Азов, которых в России пропагандисты называли нацистами и широко разрекламировали их захват в плен.

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— Крайние правые российские блогеры раскритиковали обмен и спросили, отказался ли Кремль от “денацификации” Украины, — одной из заявленных целей российского вторжения, — добавили в ISW.

Напомним, что Украина смогла обменять пророссийского политика и бывшего нардепа Верховной Рады Виктора Медведчука на 200 украинских военных, которые находились в плену у россиян.

Источник: ISW

Фото: Минреинтеграции