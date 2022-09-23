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Факты / Світ / Росія

В Москве умер бывший ректор авиационного института, который сотрудничал с Минобороны РФ

Валентина Чорна, редактор ленты
Анатолій Геращенко

В среду, 21 сентября, в результате несчастного случая погиб бывший ректор Московского авиационного института Анатолий Геращенко.

По данным росСМИ, 72-летний мужчина “упал с большой высоты, пролетев несколько лестничных пролетов”. Медики, которые прибыли на место инцидента, констатировали смерть.

На данный момент продолжается формирование комиссии по расследованию этого факта, подробности ситуации не сообщают.

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Отметим, что Геращенко занимал должность ректора МАИ в 2007-2015 годах. В последнее время он работал советником ректора.

Свою научную карьеру Геращенко делал в ряде институтов, известных тесными связями с Минобороны России. Он также был отмечен наградами российского правительства, в частности, медалью За заслуги перед Отчизной.

Геращенко является по меньшей мере десятым влиятельным россиянином, который умер в результате самоубийства или вследствие непонятных несчастных случаев с конца января. По крайней мере шестеро из них связаны с двумя крупнейшими энергетическими компаниями России.

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Источник: CNN
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