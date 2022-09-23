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Факты / Світ / Росія

В РФ после объявления Путиным мобилизации массово сжигают военкоматы и админздания

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Підпал_сірник_вогонь
Фото: Depositphotos

После заявления президента РФ Владимира Путина относительно мобилизации в России пытались поджечь по меньшей мере шесть военкоматов.

Так, в ночь на 23 сентября неизвестные бросили в окно военкомата в Хабаровске “коктейль Молотова”. В результате чего полицейским приказали проверять положение дел у районных военкоматов каждые два часа.

Кроме того, пытались сжечь военкомат в городе Свободный в Амурской области, в Петербурге, в городе Гай Оренбургской области, а также деревне Кира в Забайкалье.

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К тому же увеличилось количество случаев “неожиданных” пожаров и в административных зданиях небольших городов и сел России.

В частности, в ночь на 23 сентября пожар произошел в мэрии Камышина в Волгоградской области, а также в доме культуры в поселке Целинный на Алтае, где находится администрация сельсовета.

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Источник: Медуза
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