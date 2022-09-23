Сентябрь, 23 в 13:06

Решение Кремля о частичной мобилизации в РФ спровоцировало недовольство среди россиян. Жители России протестуют, массово бегут из страны и поджигают военкоматы.

Доказательством недовольства населения РФ является видеозапись, обнародованная российским кинорежиссером Кантемиром Балаговым. Видео, вероятно, сняли в Кабардино-Балкарии, которая входит в состав Северо-Кавказского федерального округа РФ.

На этой записи военный комиссар пытается объяснить собравшимся в каком-то зале женщинам, почему их мужей и сыновей отправляют на войну против Украины.

Сейчас смотрят

Судя по записи, россиянки не хотят этого. Одна из женщин начала спорить с военным комиссаром.

– Из моего дома двоих сыновей забрали. Зачем? – спросила женщина.

Военный, находившийся в тот момент на сцене, вероятно, какого-то дома культуры, ответил, что ничего не знает об этом случае. Военный комиссар заверил, что отправил бы на войну и своего сына, но тот, по “счастливому стечению обстоятельств”, мобилизации “не подлежит”.

– Мой сын, я бы его тоже отправил, но он не подлежит (мобилизации, – Ред.), – заявил он.

После этих слов находившиеся в зале люди начали массово возмущаться.

Прислали видео из КБР. Матери не дают отправлять своих сыновей на войну. А вот сын офицера по «счастливому стечению обстоятельств» вызову не подлежит. Какой же пиздец. pic.twitter.com/rYNlTu8O8D — Kantemir Balagov (@KBalagov) September 22, 2022

Как известно, 21 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Минобороны РФ планирует мобилизовать “300 тыс. резервистов”.

Однако мобилизация спровоцировала протесты в российских городах. А на границах с соседними странами выстроились длинные очереди авто россиян, желающих сбежать из страны (в частности, на границе РФ с Финляндией, Грузией, Казахстаном и Монголией). Есть и случаи поджога военкоматов.

Как известно, Госдума РФ одобрила поправки к российскому Уголовному кодексу. Поправки, в частности, предусматривают до 3 лет колонии за отказ от участия в боевых действиях, а если это повлекло тяжкие последствия – до 10 лет.