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Факты / Світ / Росія

Зеленский считает, что мир не позволит Путину применить ядерное оружие

Марта Бондаренко, редактор ленты
Зеленский считает, что мир не позволит Путину применить ядерное оружие
Фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский считает, что мир не позволит российскому президенту Владимиру Путину применить ядерное оружие.

Об этом Зеленский сказал в интервью Ouest-France.

По его словам, мировое сообщество не позволит Путину применить ядерное оружие против Украины. Но вряд ли кто-то может предугадать, что у российского президента в голове.

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— Я не думаю, что мир позволит ему применить ядерное оружие. Но никто не знает, что Путин будет делать завтра. Для него говорить правду или лгать почти одно и то же, — считает Владимир Зеленский.

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