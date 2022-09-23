Сентябрь, 23 в 17:21

Президент Владимир Зеленский считает, что мир не позволит российскому президенту Владимиру Путину применить ядерное оружие.

Об этом Зеленский сказал в интервью Ouest-France.

По его словам, мировое сообщество не позволит Путину применить ядерное оружие против Украины. Но вряд ли кто-то может предугадать, что у российского президента в голове.

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