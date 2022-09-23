Зеленский считает, что мир не позволит Путину применить ядерное оружие
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Президент Владимир Зеленский считает, что мир не позволит российскому президенту Владимиру Путину применить ядерное оружие.
Об этом Зеленский сказал в интервью Ouest-France.
По его словам, мировое сообщество не позволит Путину применить ядерное оружие против Украины. Но вряд ли кто-то может предугадать, что у российского президента в голове.
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— Я не думаю, что мир позволит ему применить ядерное оружие. Но никто не знает, что Путин будет делать завтра. Для него говорить правду или лгать почти одно и то же, — считает Владимир Зеленский.