Сентябрь, 24 в 22:46

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что в России планируют провести три волны мобилизации.

Об этом он сказал в эфире программы Фейгин LIVE.

Арестович напомнил, что первая волна мобилизации началась 21 сентября, когда президент РФ Владимир Путин выступил с соответствующим обращением к народу.

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Третья волна стартует в средине ноября и должна закончится в 20-х числах того же месяца.

— Грести вас будут непрерывно до 1 декабря. Каждый божий день, — заявил Алексей Арестович.

По его словам, чтобы набрать 300 тыс. личного состава, не нужно проводить три волны мобилизации.

— Я так понимаю, вас будут набирать трижды по 300 тысяч. Всего — около миллиона. По некоторым данным, возможно, больше. С чем я вас и поздравляю. Миллион — это много даже для России, — заявил Арестович.

Он также напомнил, что Путин подписал указы об ужесточении наказания за отказ от участия в войне.

Также российский президент ужесточил наказание за невыполнение оборонного заказа.

По мнению Арестовича, это говорит лишь о том, что военно-промышленный комплекс России не справляется и не будет справляться, раз идет ужесточение сроков.

Кроме того, в РФ уволили с должности заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова.

По словам Арестовича, все эти радикальные меры на третий день мобилизации говорят лишь о том, что в РФ острое неблагополучие в военной сфере.