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Факты / Світ / Росія

Война пришла в каждый дом: Жданов объяснил, почему мобилизация в РФ грозит развалом режима Путина

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
кремль росія
Фото: Pixabay

Частичная мобилизация в России может стать началом развала тоталитарного режима российского диктатора Владимира Путина.

Ведь сегодня война пришла в каждый российский дом, где есть мужчина в возрасте от 18 до 60 лет. Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов.

Он объяснил, что президента РФ на такой непопулярный шаг как мобилизация вынудили пойти несколько факторов. Во-первых, ВСУ нанесли российским войскам значительные потери. А, во-вторых, в России наблюдается волна отказников от дальнейшего участия в боевых действиях.

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Также Олег Жданов обратил внимание на то, что в РФ с первого дня после объявления мобилизации начались акции протеста.

Эксперт признал, что сегодня они малочисленны и люди не оказывают сильного сопротивления правоохранительным органам. Но, по мнению Жданова, россияне дойдут до той стадии, когда поймут, что майдан — единственный их шанс отстоять свои права и не быть пушечным мясом на войне.

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Источник: Радио НВ

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