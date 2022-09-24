Вызывает гнев и недоверие: мобилизация может обострить социальное напряжение в РФ

Сентябрь, 24 в 8:51

В России пытаются выполнить приказ Путина и призвать в ряды армии сотни тысяч мужчин.

Но, скорее всего, россияне не смогут создать мобилизованные резервные силы даже такого низкого качества, которое предусматривалось планами Кремля, если не удастся быстро исправить фундаментальные и системные проблемы.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW). Американские аналитики объясняют, что разногласия с указом о мобилизации и заявлениями Путина и Шойгу относительно категорий мужчин, освобождаемых от призыва, вызывают гнев и недоверие к российским субъектам федерации и самому Кремлю.

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Эксперты предполагают, что различные процессы мобилизации в разных регионах могут обострить социальное напряжение в России, которое уже выросло из-за восприятия неравенства при создании добровольческих батальонов.

В частности, лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Чеченская Республика не будет проводить мобилизацию, поскольку якобы уже перевыполнила план призыва на 254%.

Также в ISW добавили, что проблемы и ошибки в первые дни проведения широкомасштабной и сложной частичной мобилизации во время неудачной войны не являются неожиданными.

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. По официальным данным, в армию планируют призвать 300 тыс. резервистов.

Но российские СМИ со ссылкой на собственные источники сообщают, что в рамках мобилизации в РФ собираются призвать в армию 1,2 млн граждан.

Источник: ISW