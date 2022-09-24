Сентябрь, 24 в 0:55

Президент России Владимир Путин планирует потратить гораздо больше средств на военные нужды в течение следующих двух лет, чем планировалось изначально, поскольку РФ приспосабливает бюджет к потребностям более длительной и все более дорогой войны против Украины.

Об этом пишет Bloomberg.

Ссылаясь на трехлетние финансовые планы, Bloomberg указывает, что расходы на оборону России превысят первоначальные бюджетные предположения на следующий год более чем на 43%, в то время как связанная с ними категория национальной безопасности и правоохранительных органов вырастет более чем на 40%.

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— Бюджетные прогнозы меняются, поскольку приоритеты смещаются в пользу военных и отходят от таких отраслей, как охрана окружающей среды. При почти 5 триллионах рублей ($84 миллиарда), или 3,3% валового внутреннего продукта, расходы на “национальную оборону” теперь уступают по доле расходов только социальным программам правительства, — пишет издание.

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) оценивает статью расходов “национальная оборона” в российском бюджете как составляющую около трех четвертей всех военных расходов и учитывающую финансирование оперативных расходов, а также закупку вооружений.

В отличие от этого, выделение денег на образование и культуру на 2023 год, согласно документу, почти не увеличивается. Расходы на охрану окружающей среды будут примерно на четверть меньше, чем предполагалось в первом бюджете, и составят 0,2% ВВП. Первоначальный план предусматривал, что расходы на оборону в следующем году сократятся до 2,4% экономического производства, с предполагаемых 3,2% в 2022 году и 2,6% годом ранее.

— Это изменение демонстрирует большую приверженность к войне, которая уже стоила Украине и России огромных жертв в виде крови и материальных ценностей. Серьезные неудачи на поле боя заставили Путина активизировать свои усилия, чтобы восстановить определенный импульс на этой неделе, когда он объявил о “частичной мобилизации” для призыва до 300 тыс. резервистов, — пишет издание.

Российский бюджетный план предусматривает расходы на призыв в размере почти 16 миллиардов рублей в 2023 году и 16,5 миллиардов рублей ежегодно в 2024-2025 годах. Большинство других деталей военных расходов остаются засекреченными и обнародуются только общие цифры.

По данным SIPRI, который отслеживает мировую оружейную промышленность, Россия вошла в пятерку крупнейших мировых расходов на оборону в прошлом году.

По оценкам аналитического центра, Кремль увеличил расходы на военные нужды на 2,9% в 2021 году до $65,9 млрд, что является третьим годом роста подряд после сокращения в период с 2016 по 2019 год.

— Влияние первого раунда мобилизации будет одноразовым ударом по выпуску, который углубит нынешнее сокращение до -3,75%, исходя из наших расчетов. Основным каналом является сокращение рабочей силы, поскольку объявление о мобилизации, вероятно, вызовет волну оттока рабочей силы в безопасные страны в соседние страны и за их пределами — повторение событий февраля, — говорит российский экономист Александр Исаков в комментарии Bloomberg.

По последним прогнозам, дефицит бюджета РФ увеличится в следующем году до 2% ВВП с 0,9% в 2022 году. Правительство будет финансировать дефицит преимущественно за счет долга и резервов. План также предусматривает заимствование до $1 млрд ежегодно в иностранной валюте.

Россия объявила дефолт по своим внешним суверенным облигациям в конце июня, что стало результатом международных санкций, которые заблокировали каналы платежей зарубежным кредиторам после вторжения в Украину в феврале.

— Направление российских ресурсов и рабочей силы на военные нужды приведет к истощению экономики, и так находится в рецессии, ее рынка труда, который и без того растянут плохой демографической ситуацией и безработицей, находящейся на историческом минимуме, — пишет Bloomberg.

Издание пишет, что для России это также грозит стать нагрузкой на государственные финансы, особенно в условиях усиления противостояния по поставкам российских энергоносителей в Европу. Согласно бюджетному плану, в 2023-2025 годах ежегодный трубопроводный экспорт газа снизится почти на 40%, при этом поставки сырой нефти несколько возрастут.

Bloomberg отмечает, что хоть баланс правительства РФ хорошо удержался во время кризиса, отчасти благодаря неожиданным доходам от роста цен на сырьевые товары, тем не менее, изъятие средств из Фонда национального благосостояния означает, что за два года он сократится на чуть более чем 3 триллиона рублей. Правительству РФ также нужно будет компенсировать более высокие расходы за счет повышения налогов.