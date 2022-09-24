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Факты / Світ / Росія

Жесткие задержания в Новосибирске и Москве: в РФ волна протестов против мобилизации

Валентина Летяк, редактор ленты
Жорсткі затримання у Новосибірську

Протесты против частичной мобилизации в РФ продолжаются, 24 сентября вышли на улицу жители Москвы, Питера, Новосибирска, Иркутска, Томска, Екатеринбурга и многих лругих городов.

Российское издание ОВД-Инфо, Тайга.Инфо и движение Весна сообщают, что полиция проводит жесткие задержания участников протестов, людей валят на землю и силой грузят в автозаки, применяют электрошокеры и дубинки. По состоянию на 16:00 известно, как минимум, о 235 задержанных. Больше всего в Новосибирске – 70 человек.

Здесь одному из задержанных силовики повредили руку и отказывались вызывать скорую, а девушке пришлось вызвать, когда ей стало плохо из-за духоты в отделе.

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В Екатеринбурге ОМОН схватил четырех журналисток и потребовали, чтобы они покинули митинг.

В Томске людей не пускают в туалет и запрещают пользоваться телефонами.

Известно также, что в Москве задержаны не менее 13 человек.

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Фото: Тайга. Инфо

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