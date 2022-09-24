Съела ржавчина: в РФ мобилизированные жалуются на оружие, которое им выдают

Сентябрь, 24 в 13:50

Частичная мобилизация в РФ только началась, но, похоже, даже тех, кого забирают в первую волну, нечем вооружать.

Так называемые мобилизованные выкладывают в сети видео автоматов Калашникова, которые им выдали, не подбирая слов, высказывая негодование.

Сомнительно, что из такого можно стрелять даже после чистки.

Сейчас смотрят

Президент РФ Владимир Путин утром 21 сентября в видеообращении объявил о частичной мобилизации. Для войны с Украиной Минобороны России планирует призвать 300 тыс. резервистов.

В то же время, российские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что в рамках мобилизации в РФ собираются призвать 1,2 млн граждан.

Фото: скрин видео