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Факты / Світ / Росія

Съела ржавчина: в РФ мобилизированные жалуются на оружие, которое им выдают

Валентина Летяк, редактор ленты
у РФ мобілізовані скаржаться на зброю

Частичная мобилизация в РФ только началась, но, похоже, даже тех, кого забирают в первую волну, нечем вооружать.

Так называемые мобилизованные выкладывают в сети видео автоматов Калашникова, которые им выдали, не подбирая слов, высказывая негодование.

Сомнительно, что из такого можно стрелять даже после чистки.

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Президент РФ Владимир Путин утром 21 сентября в видеообращении объявил о частичной мобилизации. Для войны с Украиной Минобороны России планирует призвать 300 тыс. резервистов.

В то же время, российские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что в рамках мобилизации в РФ собираются призвать 1,2 млн граждан.

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Фото: скрин видео

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