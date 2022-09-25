Сентябрь, 25 в 16:47

В России пограничная служба ФСБ стала выдавать желающим покинуть страну уведомление о запрете на выезд на фоне объявленной диктатором Владимиром Путиным мобилизации.

Об этом со ссылкой на СМИ сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

В частности, как сообщил глава правозащитной группы Агор Павел Чиков, на границе с Казахстаном гражданину РФ было выдано сообщение о запрете на выезд.

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В его сообщении говорится, что гражданину, пересекавшему границу РФ и Казахстана, ограничено право на выезд из РФ на основании решения военного комиссариата.

На границе РФ начали выдавать уведомления о запрете на выезд мужчинам и уже готовят “выездные визы” / 2 фотографии

25 сентября издание Медуза со ссылкой на источник в Кремле сообщило, что, вероятно, с 28 сентября мужчинам мобилизационного возраста в РФ запретят выезд из страны.

По информации СМИ, это будет что-то вроде выездных виз: для выезда из России мужчинам придется получать разрешение в военкомате.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении на территории России частичной мобилизации. Официально в ряды оккупантов в Кремле хотят привлечь 300 тыс. россиян.

Источник: Сергей Братчук