Ужесточение репрессий и увеличение наказания за неповиновение: что изменит военное положение в России

Сентябрь, 25 в 19:26

Объявление военного положения на территории России позволит стране-агрессору приготовиться к более жестким репрессиям граждан и принять изменения в законодательство, чтобы увеличить наказание для предотвращения любых проявлений неповиновения.

Об этом заявил директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его мнению, кремлевская пропаганда больше не сможет обманывать граждан РФ, потому что “внешняя история становится внутренней”, то есть начинает касаться непосредственно россиян.

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– Сейчас они не смогут обманывать россиян, потому что внешняя история становится внутренней. А если это становится внутренней историей, то, соответственно, начинают назревать негативные настроения в обществе. Мы видим, что начинаются поджоги военкоматов, выезд людей, мужчин, которых потенциально рассматривали как мобилизационный потенциал, и ситуация в целом.

Мусиенко считает, что российские власти стремятся ускорить мобилизацию для обострения войны, на что напрямую повлияет и официальное объявление военного положения.

— Это все свидетельствует о том, что, во-первых, российские власти готовятся к продолжению еще более жестких репрессий внутри, закрыть границы, чтобы не могли выехать в первую очередь любые мужчины, там уже неважно, по каким причинам они собирались уехать. Во-вторых, принять законодательство, которое будет еще более жестким против любых проявлений неповиновения. И, конечно, это для того, чтобы, как они думают, это ускорило процессы мобилизации.

По его мнению, с помощью военного положения Россия сможет “еще больше закрутить гайки” гражданам, решившим противостоять репрессиям и нарушению прав человека.

— Еще есть причина – по логике эскалации конфликта, еще большему обострению противостояния войны, то обычно после мобилизации влияет решение об объявлении военного положения, в первую очередь для большего проведения репрессий, еще больше закрутить гайки, хотя я не знаю куда еще там можно закручивать в России. Там и так все плохо с правами человека.