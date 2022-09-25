Сентябрь, 25 в 9:53

России не удастся неожиданно применить тактическое ядерное оружие, поскольку спутники зафиксируют его еще на этапе передвижения к месту запуска, заверил специалист по вооружению Александр Кочетков.

– Тактическое ядерное оружие – это не автомат Калашникова, у которого открыл затвор и начал стрелять. Это длительная процедура. Ядерные боеприпасы содержатся в хранилищах с очень жесткими требованиями по температуре. Их надо оттуда достать, в специальных контейнерах везти автотранспортом, и на спутниках это очень ясно видно, – заявил он в эфире телемарафона.

К тому же, по его словам, союзники Украины, в частности страны НАТО, уже заявили, что они оставляют за собой право уничтожить такой конвой еще на подходе к стартовой позиции.

– То есть неожиданности в этом смысле не может быть ни в коем случае, – добавил эксперт.

21 сентября Владимир Путин после объявления частичной мобилизации в России снова пригрозил западным странам применением ядерного оружия.