В аэропорту российского Курска прогремело несколько взрывов
Требует проверки
Фото: Depositphotos
В районе аэропорта российского города Курск сегодня вечером раздалось несколько взрывов.
Об этом сообщают украинские Telegram-каналы.
О серии взрывов в районе аэропорта пишут и местные паблики.
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Сообщается, что на место инцидента отправились пожарные машины.
– В сторону аэропорта едут пожарные. Официальной информации пока нет. Очень громко в небе в районе аэропорта – сообщают подписчики, – пишет местный Telegram-канал.
Ранее сообщалось, что ночью в российском городе Белгород был слышен мощный взрыв.
В Белгородской области прогремели новые взрывы, после чего загорелся таможенный пункт в Нехотеевке.