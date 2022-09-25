Сентябрь, 25 в 0:04

В районе аэропорта российского города Курск сегодня вечером раздалось несколько взрывов.

Об этом сообщают украинские Telegram-каналы.

О серии взрывов в районе аэропорта пишут и местные паблики.

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Сообщается, что на место инцидента отправились пожарные машины.

– В сторону аэропорта едут пожарные. Официальной информации пока нет. Очень громко в небе в районе аэропорта – сообщают подписчики, – пишет местный Telegram-канал.

Ранее сообщалось, что ночью в российском городе Белгород был слышен мощный взрыв.

В Белгородской области прогремели новые взрывы, после чего загорелся таможенный пункт в Нехотеевке.