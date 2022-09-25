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С мобилизованными 50+ Россия не создаст эффективные боевые подразделения — ISW

Валентина Летяк, редактор ленты
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С мобилизованными 50+ Россия не создаст эффективные боевые подразделения — ISW
Фото: Depositphotos

Попытки Кремля путем частичной мобилизации призвать тысячи мужчин по всей России вряд ли создадут эффективную боевую силу для войны против Украины, считают аналитики Института изучении войны (ISW).

Среди причин они называют прежде всего возраст мобилизованных:

– Мобилизация призвала мужчин старше 50 лет с серьезными заболеваниями для борьбы в Украине.

Кроме того, часть мобилизованных будет проходить обучение в течение 1-2 месяцев, другим дается еще меньше времени на подготовку.

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Они также сомневаются, что у РФ есть ресурсы для их вооружения, анализируя видео в соцсетях, где показывают, как призывникам выдают ржавые автоматы, непригодные для стрельбы.

– Видео в социальных сетях мобилизованных мужчин показывают, что у них низкий моральный дух, они недисциплинированные и неуправляемые, – добавляют аналитики.

По данным Генштаба ВСУ, после оглашения частичной мобилизации в РФ командование на временно захваченных территориях начало ограничивать права военнослужащих, подписавших краткосрочные контракты.

В частности, оккупантам на Запорожском направлении объявили, что срок контракта не имеет значения, а время пребывания в зоне боевых действий теперь будет зависеть от решения командования.

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Источник: ISW

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