Сентябрь, 26 в 11:25

Российский бизнесмен Евгений Пригожин, которого еще называют “поваром Путина”, признал, что является создателем ЧВК Лига, более известной как Вагнер.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании Конкорд.

Ранее бизнесмен в суде опровергал свою причастность к ЧВК Вагнера.

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По словам Пригожина, в 2014 году, во время военных действий на Донбассе, он ездил по России и собирал наемников для “защиты русских”.

— 1 мая 2014 года и родилась группа “патриотов”, которая впоследствии приобрела название БТГ Вагнер, — заявил Пригожин, подчеркнув, что все восемь лет его наемники присутствовали на Донбассе.

А еще вагнеровцы воевали в Сирии, где на счету у России множество военных преступлений против мирного населения.

Евгений Пригожин – бизнесмен из Петербурга. Его связывают с несколькими частными военными компаниями. Что касается ЧВК Вагнера, то она не значится на балансе минобороны РФ и в реестре юридических лиц.

Источник: Настоящее время