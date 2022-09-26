Приведет к гибели и ранениям более 90 млн человек: ученые о применении ядерного оружия

Сентябрь, 26 в 13:38

Россия еще в период Советского Cоюза создала и хранит большой арсенал тактического ядерного орудия.

Некоммерческая организация Union of Concerned Scientists из США отмечает, что первоначальное мнение заключалось в том, что использование ядерного оружия на поле боя давало лидерам возможность нанести решающий удар, который мог бы предотвратить поражение.

При этом не используя наиболее мощное ядерное оружие, которое в случае контратаки может привести к “ядерному обмену, который приведет к концу цивилизации”,

Сейчас смотрят

В то же время, на своем веб-сайте организация называет такое предположение ложным и опасным.

— Тактическое ядерное оружие… вносит большую неоднозначность, повышая вероятность, что страна может подумать, что ей удастся избежать ограниченной атаки, – заявили в организации.

Некоторые анализы подтверждают эту теорию, но реальность, вероятно, далека от этого.

— Военные игры США предполагают, что конфликт с применением тактического ядерного оружия скоро выйдет из-под контроля. Согласно моделированию российско-американского конфликта Пристонским университетом, применение тактического ядерного оружия предполагает быструю эскалацию, которая приведет к гибели и ранениям более 90 млн человек, — говорится в сообщении ученых Union of Concerned Scientists.

Отвечая на угрозу Путина на прошлой неделе, Международная кампания по отмене ядерного оружия (ICAN) говорит, что Европа образца 2022 года является более опасным местом для использования ядерного оружия, чем Япония 1945 года, у которой было меньше населения и которая была относительно изолированной.

– В сегодняшней Европе один ядерный взрыв, вероятно, убьет сотни тысяч мирных жителей и ранит еще больше; радиоактивные осадки могут загрязнить большие территории во многих странах, — говорится на сайте ICAN.

Там отмечают, что в случае ядерного удара службы экстренной помощи не смогут эффективно реагировать, а широкая паника спровоцирует массовые перемещения людей и серьезные экономические срывы. Более одного взрыва — нанесет еще больше разрушений.