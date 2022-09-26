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В РФ не хватает кадров для обучения мобилизованных — британская разведка

Марта Бондаренко, редактор ленты
В РФ не хватает кадров для обучения мобилизованных — британская разведка
Фото: Depositphotos

Министерство обороны Великобритании сообщает, что новые российские мобилизированные проходят подготовку на фронт на очень низком уровне. Многие призывники вообще не имеют военного опыта.

Об этом говорится в сообщении ведомства в Twitter.

По всей России в рамках мобилизации уже выписали десятки тысяч повесток. Люди начали прибывать в военные части.

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В минобороны Великобритании считают, что Россия столкнется с административными и логистическими проблемами, связанными с обучением своих военных.

— В отличие от большинства западных армий, российские вооруженные силы проводят начальную подготовку солдат на низком уровне в оперативных подразделениях, а не в специальных учебных заведениях, — говориться в сообщении.

Кроме того, многие из призывников в течение нескольких лет не имели военного опыта.

Отсутствие военных инструкторов и поспешность мобилизации позволяют предположить, что многие из призванных военнослужащих отправятся на передовую с минимальной подготовкой. А это, вероятно, приведет к высокому уровню отсева кадров.

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Ранее в Генеральном штабе ВСУ также отметили, что командование РФ вновь прибывших военнослужащих без подготовки направляет на доукомплектование понесших потери подразделений непосредственно на линию столкновения.

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