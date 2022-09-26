Сентябрь, 26 в 7:27

В России новые мобилизованные должны сами себе покупать тёплую одежду на фронт.

Об этом сообщает Генеральный штаб Украины.

Из Ростовской области никого не выпускают — регион закрыт на въезд и выезд.

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Мужчинам, которые находятся не по месту прописки, через родственников приказано в течение трех суток явиться в военкоматы. А прибывшим в сборные пункты в Белгородской области объявляют список, что необходимо купить за собственные деньги — в частности, это теплая одежда.

Также российское командование пытается пополнить личный состав жителями временно оккупированных территорий Украины.

К примеру, с 24 сентября в Севастополе на базе автомобильного батальона Черноморского флота приступили к подготовке мобилизованных.

В городе Сватово Луганской области вручают повестки лицам, достигшим 18-летнего возраста. К примеру, водителей грузовиков сразу отправляют в воинские части.