Сентябрь, 26 в 12:57

В понедельник, 26 сентября, неизвестный мужчина устроил стрельбу в школе №88 в российском городе Ижевск (столица Республики Удмуртия). Известно о погибших и раненых, в том числе среди школьников.

По данным российских СМИ, стрельба началась прямо во время урока. Мужчина в черной одежде сначала выстрелил в охранников, а затем ворвался в учебное заведение и открыл огонь по школьникам и учителям.

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Местные Telegram-каналы и следственный комитет РФ утверждают, что стрелок был одет “в одежду с нацистской символикой” и балаклаву. У него были два пистолета и большой запас патронов. Речь идет о травматических пистолетах, переделанных под стрельбу боевыми патронами.

На обоймы для оружия, обнаруженные на месте инцидента, “ижевский стрелок” нанес надпись “Ненависть”.

Есть информация, что он не успел использовать весь свой оружейный арсенал. По данным МВД РФ, злоумышленник покончил с собой – застрелился в одном из кабинетов. В настоящее время устанавливается его личность, поскольку при себе у него не было документов.

– Полицейскими обнаружено тело мужчины, который открыл стрельбу. По имеющимся данным, он покончил с собой, — отметили в российском МВД.

Когда началась стрельба, часть школьников забаррикадировалась в классах. Telegram-каналы публиковали снятые ими короткие видео, на которых слышны выстрелы.

Кроме того, обнародовано видео, снятое, вероятно, во время эвакуации учителей и учащихся из школы. На нем спасатели ведут раненого школьника, а полицейские отгоняют людей от учебного заведения.

На место инцидента прибыли все экстренные службы и глава Удмуртии Александр Бречалов. Весь периметр оцеплен, на месте работают ФСБ, Росгвардия, следственные органы.

Согласно последним данным следственного комитета РФ, число погибших из-за стрельбы в школе Ижевска выросло до 13 человек, в том числе семеро детей. Ранения получили 21 человек, среди них 14 детей. Есть информация, что среди погибших – двое охранников.

В Удмуртии уже объявили трехдневный траур по погибшим до 29 сентября.

Обновлено в 13:17. Следствие в РФ назвало имя злоумышленника, напавшего на школу. Отмечается, что это Артем Казанцев, 1988 года рождения. Он уроженец Ижевска и выпускник этой школы. По месту его жительства происходит обыск, изучается личность напавшего, его взгляды и окружение.

Это не первый подобный инцидент в РФ. К примеру, в октябре прошлого года ученик шестого класса устроил стрельбу в школе в селе Сарс возле Перми. 12-летний школьник принес в учебное заведение охотничье ружье отца и дважды успел выстрелить.

А в сентябре прошлого года стрельба произошла в Пермском университете. Погибли по меньшей мере восемь человек.

Источник: Telegram-канал 112, Telegram-канал Baza

Фото: Telegram-канал 112