Высокий риск для Путина и его режима: Sky о сопротивлении мобилизации в РФ

Сентябрь, 26 в 15:49

Кремль, редко признающий, что все идет не по плану, наконец-то это сделал.

Корреспондент Sky News Алекс Росси пишет, что Россия признала, что допустила ошибку в бездарной мобилизации, которой надеется увеличить численность оккупационных сил в Украине на 300 тыс. человек.

— Все это создает впечатление уязвимости так называемой военной “сверхдержавы”, — пишет Росси.

Журналист отмечает, что также растет сопротивление частичной мобилизации. Ведь за последние пять дней на просторах РФ продолжаются протесты.

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Росси отмечает, что хотя они небольшие, важно, что они вообще происходят в путинской России, где не терпят инакомыслия.

Также встречаются признаки более радикального сопротивления решению Кремля. После объявления мобилизации в РФ было подожжено, по меньшей мере, 20 призывных пунктов, а в Иркутской области мобилизованный россиянин застрелил военного комиссара со словами: Никто не будет воевать!

— Неудивительно, что Владимир Путин так долго сопротивлялся общенациональному призыву, это стратегия высокого риска для него и его режима, — уверен Росси.

Журналист пишет, что пока нет большого движения против призыва, но допускает его вероятность по мере того, как долго это будет продолжаться.

21 сентября диктатор Владимир Путин объявил в России о частичной мобилизации и начал шантажировать мир ядерным оружием.